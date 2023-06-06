Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В подтопленной Корсунке под Новой Каховкой спасатели сняли с крыш 17 человек

Короткая ссылка
Спасатели сняли с крыш домов 17 жителей Корсунки под Новой Каховкой, оказавшейся подтопленной из-за разрушения Каховской ГЭС.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб города.

«Общее количество лиц, спасённых с крыш Корсунки, — 17 человек», — сказано в сообщении.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что ситуация с подтоплением в Голой Пристани к вечеру 6 мая резко ухудшилась, уровень воды начал быстро расти.

Он добавил: убеждать людей собрать хотя бы документы приходится под постоянными обстрелами нацистов, хотя «никаких военных и техники в городских кварталах нет».

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Проскудин заявил, что более 1,3 тыс. домов на подконтрольной Украине части региона оказались под водой из-за разрушения Каховской ГЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить