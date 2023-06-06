В подтопленной Корсунке под Новой Каховкой спасатели сняли с крыш 17 человек

Спасатели сняли с крыш домов 17 жителей Корсунки под Новой Каховкой, оказавшейся подтопленной из-за разрушения Каховской ГЭС.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб города.

«Общее количество лиц, спасённых с крыш Корсунки, — 17 человек», — сказано в сообщении.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что ситуация с подтоплением в Голой Пристани к вечеру 6 мая резко ухудшилась, уровень воды начал быстро расти.

Он добавил: убеждать людей собрать хотя бы документы приходится под постоянными обстрелами нацистов, хотя «никаких военных и техники в городских кварталах нет».

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Проскудин заявил, что более 1,3 тыс. домов на подконтрольной Украине части региона оказались под водой из-за разрушения Каховской ГЭС.