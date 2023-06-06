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Кардиолог Пелагеина дала советы по занятиям спортом людям с ограничениями по здоровью

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Врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России Татьяна Пелагеина рассказала, как заниматься спортом тем, кто имеет какие-либо ограничения по здоровью.
Кардиолог Пелагеина дала советы по занятиям спортом людям с ограничениями по здоровью
  • Gettyimages.ru

В беседе с изданием «Вести Подмосковья» специалист отметила, что проводить тренировки на открытом воздухе в дневную жару не стоит даже здоровым.

«При гипертонии и ожирении противопоказаны силовые упражнения, подъём тяжестей, высокоинтенсивные нагрузки, бег. Оптимальным видом летней физической активности для пациентов с гипертонией и ожирением являются ритмичные аэробные нагрузки, к примеру спортивная ходьба, езда на велосипеде, танцы, плавание», — заявила Пелагеина.

По её словам, полезными будут занятия гимнастикой, пилатесом и йогой.

Как отметила эксперт, нежелательно заниматься спортом «через не могу». Кроме того, важно соблюдать питьевой режим и правильно питаться.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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