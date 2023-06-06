Путин поручил ввести черчение в школах России в следующем году

Президент России Владимир Путин поручил ввести черчение в школах страны в следующем году.

«Правительству Российской Федерации в целях укрепления кадрового потенциала промышленности: обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса «Черчение» на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю», — цитирует РИА Новости поручение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «Московская техническая школа» (МТШ) выпустила больше тысячи специалистов редких инженерных специальностей с 2021 года.

В мае Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023 учебного года пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в России.

Проект предусматривает введение базового высшего (сроком от четырёх до шести лет) и специализированного высшего образования (от года до трёх лет).