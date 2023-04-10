Собянин: в центрах МТШ подготовили более тысячи инженеров с 2021 года

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «Московская техническая школа» (МТШ) выпустила больше тысячи специалистов редких инженерных специальностей с 2021 года.
Собянин: в центрах МТШ подготовили более тысячи инженеров с 2021 года

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Это уникальный проект по переквалификации сотрудников столичных предприятий. В МТШ учат работать с новейшими технологиями в инновационных сферах», — сообщил мэр.

Инженеров готовят по пяти направлениям: технологии связи, искусственный интеллект, микроэлектроника и фотоника, промышленный дизайн и аддитивные технологии.

В условиях импортозамещения такие специалисты ценятся крайне высоко, подчеркнул Собянин.

Ранее НСН сообщала, что резиденты кластера фотоники особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представят свою продукцию на специализированной выставке.

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