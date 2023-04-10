Собянин: в центрах МТШ подготовили более тысячи инженеров с 2021 года
Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Это уникальный проект по переквалификации сотрудников столичных предприятий. В МТШ учат работать с новейшими технологиями в инновационных сферах», — сообщил мэр.
Инженеров готовят по пяти направлениям: технологии связи, искусственный интеллект, микроэлектроника и фотоника, промышленный дизайн и аддитивные технологии.
В условиях импортозамещения такие специалисты ценятся крайне высоко, подчеркнул Собянин.
Ранее НСН сообщала, что резиденты кластера фотоники особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представят свою продукцию на специализированной выставке.