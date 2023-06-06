Сальдо пообещал финансовую помощь всем пострадавшим в результате ЧП на Каховской ГЭС
- РИА Новости
«Я подготовил указ, по которому всем, кто пострадал, у кого пострадали материальные ценности, жилище, посевы, бизнес, мы обязательно окажем финансовую поддержку», — приводит ТАСС слова Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
МЧС России направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.