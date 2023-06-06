Губернатор Севастополя назвал фейком информацию о заражении воды в регионе радиацией
- РИА Новости
«Звонят с целью информирования о якобы заражении воды радиацией, просят готовиться к эвакуации населения в течение 72-х часов», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.
По его словам, данные сообщения являются ложью.
Он отметил, что Севастополю ничего не угрожает, в городе спокойная обстановка.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
МЧС России направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.