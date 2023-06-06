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Психолог Соловьёва предупредила о вреде общения с манипулятором

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Эксперт школы Self Evolution Елена Соловьёва рассказала о техниках, с помощью которых «зловредные манипуляторы» пытаются получить от собеседника желаемое.
Психолог Соловьёва предупредила о вреде общения с манипулятором
  • Gettyimages.ru

По её словам, такой тип людей характеризуется «эмоциональной тупостью», недостатком эмпатии.

«У них нет чувства стыда, и они не учатся на своих ошибках. Их нельзя переубедить с помощью эмоции. Такие манипуляторы сильны в переписках в интернете», — сказала Соловьёва в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она напомнила, что сначала такие люди бомбардируют свою цель любовью и вниманием.

«Когда человек попался на крючок, нужно сразу включить игнорирование и лишить этого внимания, чтобы у девушки или у парня сначала случился выброс одних гормонов, потом других гормонов, и человек на этой теме начал становиться уязвимым. Это техника психологического насилия», — подчеркнула психолог.

Соловьёва напомнила, что манипулятором человек может стать из-за среды, в которой он вырос, воспитательной системы и чрезмерного проявления любви к нему.

Ранее доцент кафедры психологии и педагогики Института дополнительного профессионального образования социальных работников города Москвы Марина Солдатенкова в беседе с RT рассказала, как вести себя в случае конфликта с агрессивно настроенным человеком, а также объяснила, что стоит знать и о чём важно помнить в подобных ситуациях.

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