Депутат Хамзаев призвал ужесточить контроль за реализацией алкогольной продукции
- РИА Новости
«Производство слабоалкогольной продукции у нас «в свободном плавании» и никак не лицензируется, практически никак не контролируется с точки зрения качества», — сказал он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Хамзаев призвал полностью лицензировать алкогольную продукцию и не выделять её в отдельные преференции.
«Вот отсюда взялась эта мина под названием суррогат, которая сегодня взорвалась у нас», — добавил депутат.
Хамзаев отметил, что необходимо вводить персональную ответственность на местах.
«Нужны обязательные проверки среднего и малого бизнеса, а не так, что в каникулы не трогаем. Для алкоголя, табака такого не должно быть», — подчеркнул он.
По последним данным, число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18.
Предприниматель из Самарской области уже задержан по делу об отравлении жителей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Также издание «Сусанин» сообщило, что 20-летний юноша из Удмуртии, отравившийся суррогатным алкоголем, скончался в больнице 6 июня.