Депутат Хамзаев призвал ужесточить контроль за реализацией алкогольной продукции

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о необходимости ужесточить контроль за реализацией алкогольной продукции в России.

«Производство слабоалкогольной продукции у нас «в свободном плавании» и никак не лицензируется, практически никак не контролируется с точки зрения качества», — сказал он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Хамзаев призвал полностью лицензировать алкогольную продукцию и не выделять её в отдельные преференции.

«Вот отсюда взялась эта мина под названием суррогат, которая сегодня взорвалась у нас», — добавил депутат.

Хамзаев отметил, что необходимо вводить персональную ответственность на местах.

«Нужны обязательные проверки среднего и малого бизнеса, а не так, что в каникулы не трогаем. Для алкоголя, табака такого не должно быть», — подчеркнул он.

По последним данным, число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18.

Предприниматель из Самарской области уже задержан по делу об отравлении жителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Также издание «Сусанин» сообщило, что 20-летний юноша из Удмуртии, отравившийся суррогатным алкоголем, скончался в больнице 6 июня.