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Гинеколог Маркова предостерегла от самолечения гормональными препаратами

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Врач акушер-гинеколог высшей категории, заведующая гинекологическим отделением поликлиники ФГБУ «Объединённая больница с поликлиникой» Управления делами президента России Светлана Маркова предупредила о возможных опасных последствиях самолечения гормональными препаратами.
Гинеколог Маркова предостерегла от самолечения гормональными препаратами
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Приём гормональных препаратов без назначения врача может нанести тяжёлый вред здоровью, сообщила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Приём неправильно подобранных гормональных препаратов может привести к нарушению работы сердечно-сосудистой системы, вызвать сильные головные боли, ухудшить работу желудочно-кишечного тракта, спровоцировать проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата и прочее», — отметила Маркова.

Гормональная терапия должна подбираться индивидуально только специалистом, подчеркнула она.

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