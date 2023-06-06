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Врач Чернышова назвала анемию одной из причин чувства усталости у пожилых

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что чувство усталости у пожилых людей может быть вызвано рядом причин, в том числе анемией и сердечной недостаточностью.
Врач Чернышова назвала анемию одной из причин чувства усталости у пожилых
  • Gettyimages.ru

«Усталость у людей старшего возраста может быть проявлением какого-то заболевания. Например, анемии, то есть нехватки железа в крови. В этом случае организму не хватает кислорода и появляется такой неприятный симптом», — объяснила врач в разговоре с «Москвой 24».

Ещё одна возможная причина плохого самочувствия — нарушения в работе печени и почек, отметила терапевт.

Также усталость может возникать при атеросклерозе и сердечной недостаточности вследствие нехватки кислорода, заключила Чернышова.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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