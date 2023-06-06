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Диетолог Мухина посоветовала употреблять отруби и водоросли для снижения аппетита

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Врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина перечислила несколько действенных способов утолить чувство голода.
Диетолог Мухина посоветовала употреблять отруби и водоросли для снижения аппетита
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Чувство сытости придадут продукты, которые будут разбухать в желудке, поделилась она с «Москвой 24».

«Есть отруби, которые в 25 раз расширяются в желудке и дают чувство насыщения. Есть водоросли, которые содержат агар-агар и разбухают даже в 40 раз», — отметила Мухина.

По её словам, в некоторых случаях человеку достаточно попить, чтобы утолить голод. Для этого лучше всего подойдут горячая вода, чай или кофе.

Ранее кандидат психологических наук психолог, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья Илья Плужников в беседе с ФАН поделился советами, как избежать срывов при соблюдении диеты.

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