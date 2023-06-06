Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В «Союзе отцов» поддержали идею установления звания «Отец-герой»

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с RT прокомментировал идею установления звания «Отец-герой» для воспитавших более десяти детей, которое вручалось бы одновременно с вручением матери звания «Мать-героиня».
В «Союзе отцов» поддержали идею установления звания «Отец-герой»
  • Gettyimages.ru

По мнению собеседника RT, вопрос об учреждении звания «Отца-героя» актуален в плане содействия популяризации многодетной семьи и вовлечённого отцовства.

«При вручении звания «Отец-герой», вместе вручение звания «Мать-героиня» — акцент на то, что общество выражает признательность отцам и понимает важность их участия в воспитательном процессе», — считает Солёнов.

Он отметил, что мать при рождении детей переживает стресс, с которым сталкивается её организм, тогда как у отца «несколько другое потрясение и другие испытания».

«Потому что папа больше сталкивается с профессиональными нагрузками, с материальной задачей, которая стоит перед ним для обеспечения жизнедеятельности и комфорта семьи... Говорить об «Отце-герое» важно в свете подготовки к отцовству. Если это многодетная семья, то роль отца должна быть чётко обозначена», — добавил спикер.

Солёнов также выразил уверенность в том, что утверждение звания «Отец-герой» поможет по-новому взглянуть на важную роль отца в многодетной семье.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной с просьбой поддержать инициативу об установлении звания «Отец-герой».

По мнению омбудсмена, его можно было бы присваивать мужчинам, воспитавшим десять и более детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить