После заказа роллов в Екатеринбурге госпитализировали 13 человек

После заказа роллов 13 человек госпитализировали в Екатеринбурге в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«13 клиентов доставки «Ёбидоёби» заразились сальмонеллёзом... Все заболевшие с клиникой средней тяжести доставлены в инфекционное отделение стационара», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в пункте доставки не соблюдаются требования к условиям хранения пищевой продукции, не ведётся контроль температурно-влажностного режима, а также нарушается дезинфекционный режим.

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