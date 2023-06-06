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После заказа роллов в Екатеринбурге госпитализировали 13 человек

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После заказа роллов 13 человек госпитализировали в Екатеринбурге в состоянии средней тяжести.
После заказа роллов в Екатеринбурге госпитализировали 13 человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«13 клиентов доставки «Ёбидоёби» заразились сальмонеллёзом... Все заболевшие с клиникой средней тяжести доставлены в инфекционное отделение стационара», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в пункте доставки не соблюдаются требования к условиям хранения пищевой продукции, не ведётся контроль температурно-влажностного режима, а также нарушается дезинфекционный режим.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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