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Число случаев отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 51

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Число случаев отравления суррогатным сидром в Ульяновской области увеличилось до 51, в том числе 16 человек погибли.

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева.

«Общее число пострадавших — 51 человек, из них 16 человек умерло», — приводит ТАСС слова собеседницы агентства.

Ранее следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело после отравления двух человек суррогатным сидром.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства для наиболее 

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