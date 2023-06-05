Журналисты RT вместе с волонтёрами продолжают помогать жителям Шебекина покинуть город
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Видео опубликовано в Telegram-канале RT.
Мужчина успел собрать тележку с вещами и взял с собой двух котят в коробке.
Как сообщили местные жители, ВСУ продолжают бить по жилым домам.
Военкор RT Валентин Горшенин рассказал, что он вместе с Белым и другими волонтёрами будет проводить сбор на покупку предметов первой необходимости, продуктов питания и детских вещей для эвакуированных, а также оказывать адресную помощь.
Ранее местные власти сообщили, что более 1,1 тыс. квартир и 370 частных домов повреждено в Шебекинском городском округе за неделю.
Военкор RT Игорь Жданов показал, как сейчас выглядит Шебекино.