Журналисты RT вместе с волонтёрами продолжают помогать жителям Шебекина покинуть город

Журналисты RT продолжают эвакуировать жителей Шебекина в Белгородской области, к команде присоединился местный волонтёр Павел Белый, он помог вывезти из города пожилого мужчину, во двор которого упал снаряд.

Видео опубликовано в Telegram-канале RT.

Мужчина успел собрать тележку с вещами и взял с собой двух котят в коробке.

Как сообщили местные жители, ВСУ продолжают бить по жилым домам.

Военкор RT Валентин Горшенин рассказал, что он вместе с Белым и другими волонтёрами будет проводить сбор на покупку предметов первой необходимости, продуктов питания и детских вещей для эвакуированных, а также оказывать адресную помощь.

Ранее местные власти сообщили, что более 1,1 тыс. квартир и 370 частных домов повреждено в Шебекинском городском округе за неделю.

Военкор RT Игорь Жданов показал, как сейчас выглядит Шебекино.