Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Журналисты RT вместе с волонтёрами продолжают помогать жителям Шебекина покинуть город

Короткая ссылка
Журналисты RT продолжают эвакуировать жителей Шебекина в Белгородской области, к команде присоединился местный волонтёр Павел Белый, он помог вывезти из города пожилого мужчину, во двор которого упал снаряд.
Журналисты RT вместе с волонтёрами продолжают помогать жителям Шебекина покинуть город
  • Gettyimages.ru

Видео опубликовано в Telegram-канале RT.

Мужчина успел собрать тележку с вещами и взял с собой двух котят в коробке.

Как сообщили местные жители, ВСУ продолжают бить по жилым домам.

Военкор RT Валентин Горшенин рассказал, что он вместе с Белым и другими волонтёрами будет проводить сбор на покупку предметов первой необходимости, продуктов питания и детских вещей для эвакуированных, а также оказывать адресную помощь.

Ранее местные власти сообщили, что более 1,1 тыс. квартир и 370 частных домов повреждено в Шебекинском городском округе за неделю.

Военкор RT Игорь Жданов показал, как сейчас выглядит Шебекино.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить