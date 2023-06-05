Более 1,1 тысячи квартир и 370 частных домов повреждено в Шебекинском округе за неделю

Более 1,1 тыс. квартир и 370 частных домов повреждено в Шебекинском городском округе за неделю.

Об этом заявил глава округа Владимир Жданов.

По данным местных властей, один двухэтажный дом (расположенный по адресу ул. Московская, 9) не подлежит восстановлению. Ещё в пяти домах были повреждены несущие конструкции.

«С учётом ранее повреждённых домовладений у нас такая сумма: 2464 жилых помещения всего, из них 1521 квартира и 943 частных дома», — цитирует Жданова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили более 70 снарядов РСЗО «Град» по Новой Таволжанке в Белгородской области утром 5 июня.

Также по городу Шебекино было более 15 прилётов из ствольной артиллерии.