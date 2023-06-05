ВСУ выпустили более 70 снарядов РСЗО «Град» по Новой Таволжанке в Белгородской области

Вооружённые силы Украины выпустили более 70 снарядов РСЗО «Град» по Новой Таволжанке в Белгородской области утром 5 июня.

Об этом сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов на оперативном совещании. Его слова приводит РИА Новости.

«По Таволжанке за сегодня, до 08:30, было… более 70 прилётов из РСЗО «Град», — заявил он.

Также Жданов проинформировал, что по городу Шебекино было более 15 прилётов из ствольной артиллерии.

4 июня Минобороны России сообщило, что по группе украинских террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки в Белгородской области, нанесён артиллерийский удар.