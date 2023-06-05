Военкор RT Жданов показал, как выглядит Шебекино после обстрелов со стороны Украины

Военкор RT Игорь Жданов показал, как выглядит Шебекино (Белгородская область) после того, как город начала обстреливать украинская армия.

Как сообщил журналист, многие возвращаются в город только для того, чтобы забрать оставшиеся вещи.

Сейчас в городе видно обстрелянные здания, двери, укрытые мешками, сгоревшие авто и воронки от снарядов.

Некоторые жители не могут покинуть дома из-за постоянных прилётов, поэтому волонтёры из числа местных помогают людям выбираться.

«Вывозим людей, всё просто. Мы, жители Шебекина, вывозим своих же людей. Ситуация опасная, вот ищем, сейчас будем собирать», — рассказал волонтёр в видео, опубликованном в Telegram-канале RT.

Ранее местные власти сообщили, что более 1,1 тыс. квартир и 370 частных домов повреждено в Шебекинском городском округе за неделю.