Военкор RT Жданов показал, как выглядит Шебекино после обстрелов со стороны Украины
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Как сообщил журналист, многие возвращаются в город только для того, чтобы забрать оставшиеся вещи.
Сейчас в городе видно обстрелянные здания, двери, укрытые мешками, сгоревшие авто и воронки от снарядов.
Некоторые жители не могут покинуть дома из-за постоянных прилётов, поэтому волонтёры из числа местных помогают людям выбираться.
«Вывозим людей, всё просто. Мы, жители Шебекина, вывозим своих же людей. Ситуация опасная, вот ищем, сейчас будем собирать», — рассказал волонтёр в видео, опубликованном в Telegram-канале RT.
Ранее местные власти сообщили, что более 1,1 тыс. квартир и 370 частных домов повреждено в Шебекинском городском округе за неделю.