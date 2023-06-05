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Военкор RT Жданов показал, как выглядит Шебекино после обстрелов со стороны Украины

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Военкор RT Игорь Жданов показал, как выглядит Шебекино (Белгородская область) после того, как город начала обстреливать украинская армия.
Военкор RT Жданов показал, как выглядит Шебекино после обстрелов со стороны Украины
  • Gettyimages.ru

Как сообщил журналист, многие возвращаются в город только для того, чтобы забрать оставшиеся вещи.

Сейчас в городе видно обстрелянные здания, двери, укрытые мешками, сгоревшие авто и воронки от снарядов.

Некоторые жители не могут покинуть дома из-за постоянных прилётов, поэтому волонтёры из числа местных помогают людям выбираться.

«Вывозим людей, всё просто. Мы, жители Шебекина, вывозим своих же людей. Ситуация опасная, вот ищем, сейчас будем собирать», — рассказал волонтёр в видео, опубликованном в Telegram-канале RT.

Ранее местные власти сообщили, что более 1,1 тыс. квартир и 370 частных домов повреждено в Шебекинском городском округе за неделю.

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