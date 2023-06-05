Нутрициолог Кораблёва: вздутие и колики могут указывать на непереносимость лактозы
- Gettyimages.ru
Это касается тех, у кого непереносимость молочного сахара — лактозы либо аллергия на белки коровьего молока. И то и другое встречается не редко, сообщила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
На непереносимость лактозы указывает ряд неприятных симптомов, таких как тяжесть в желудке после употребления молочных продуктов, вздутие, колики, боли, белый налёт на языке и другие.
Кораблёва посоветовала в этом случае полностью исключить из рациона продукты на основе молока, а после восстановления желудочно-кишечного тракта и при отсутствии противопоказаний постепенно вводить натуральные йогурты, топлёное масло.
Также можно употреблять качественные сыры твёрдых и полутвёрдых сортов, отметила диетолог.
Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.