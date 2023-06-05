Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Нутрициолог Кораблёва: вздутие и колики могут указывать на непереносимость лактозы

Короткая ссылка
Взрослый и детский нутрициолог Дарья Кораблёва рассказала, что некоторым людям стоит отказаться от употребления молочных продуктов.
Нутрициолог Кораблёва: вздутие и колики могут указывать на непереносимость лактозы
  • Gettyimages.ru

Это касается тех, у кого непереносимость молочного сахара — лактозы либо аллергия на белки коровьего молока. И то и другое встречается не редко, сообщила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

На непереносимость лактозы указывает ряд неприятных симптомов, таких как тяжесть в желудке после употребления молочных продуктов, вздутие, колики, боли, белый налёт на языке и другие.

Кораблёва посоветовала в этом случае полностью исключить из рациона продукты на основе молока, а после восстановления желудочно-кишечного тракта и при отсутствии противопоказаний постепенно вводить натуральные йогурты, топлёное масло.

Также можно употреблять качественные сыры твёрдых и полутвёрдых сортов, отметила диетолог.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить