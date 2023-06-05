Аллерголог Щепеляев: купание в природных водоёмах сопряжено с риском для здоровья

Врач-аллерголог Даниил Щепеляев напомнил о важности соблюдать осторожность при купании в естественных водоёмах из-за содержания в них различных вирусов, бактерий и паразитов, которые могут вызывать в том числе кожную сыпь.

Нередко пациенты поступают с жалобами на тошноту или сильные высыпания, поделился врач в беседе с Nation News.

«Купаясь в водоёмах или реках, человек может нахвататься кишечной палочки. Всё зависит от региона», — уточнил Щепеляев.

Кроме того, в организм могут попасть яйца гельминтов, если человек случайно проглотит воду во время ныряния или купания, отметил специалист.

По его словам, летом нередки и кожные высыпания, которые зачастую связаны с аллергической реакцией на цветение воды. Однако причиной этого могут быть также инфекционные заболевания или паразиты, предупредил специалист.

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