Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Совет директоров российской авиакомпании «Аэрофлот» рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошедший год.

«Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» по результатам 2022 отчётного года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» не объявлять и не выплачивать», — цитирует РИА Новости материалы компании.

За 2021 год компания тоже не выплачивала дивиденды.

Ранее сообщалось, что Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды в 565 млрд рублей.

В конце марта первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство предлагает снять ограничения на выплату дивидендов для некоторых инвесторов.