Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год
- РИА Новости
«Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» по результатам 2022 отчётного года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» не объявлять и не выплачивать», — цитирует РИА Новости материалы компании.
За 2021 год компания тоже не выплачивала дивиденды.
Ранее сообщалось, что Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды в 565 млрд рублей.
В конце марта первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство предлагает снять ограничения на выплату дивидендов для некоторых инвесторов.