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Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

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Совет директоров российской авиакомпании «Аэрофлот» рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошедший год.
Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год
  • РИА Новости

«Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» по результатам 2022 отчётного года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» не объявлять и не выплачивать», — цитирует РИА Новости материалы компании.

За 2021 год компания тоже не выплачивала дивиденды.

Ранее сообщалось, что Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды в 565 млрд рублей.

В конце марта первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство предлагает снять ограничения на выплату дивидендов для некоторых инвесторов.

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