Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды в 565 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом сообщил глава набсовета банка, министр финансов России Антон Силуанов.
«По итогам прошлого года приняли решение, и общее собрание акционеров подтвердило выплату повышенных дивидендов», — цитирует его РИА Новости.
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