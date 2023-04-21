Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды в 565 млрд рублей

Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу утвердили повышенные дивиденды за 2022 год.

Об этом сообщил глава набсовета банка, министр финансов России Антон Силуанов.

«По итогам прошлого года приняли решение, и общее собрание акционеров подтвердило выплату повышенных дивидендов», — цитирует его РИА Новости.

Глава Сбера Герман Греф назвал дивиденды в размере 25 рублей на акцию рекордом за всю историю дивидендных выплат.

Ранее стало известно, что Сбербанк с 21 апреля повышает максимальную ставку по вкладу в юанях до 3,35% годовых.

В пресс-службе Центробанка России сообщили, что профицит текущего платёжного баланса России за период январь — март текущего года составил $12,9 млрд.

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова профессор Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации в российской экономике.