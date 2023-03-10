В ЦБ заявили, что профицит платёжного баланса России в январе — марте составил $12,9 млрд
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«По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счёта платёжного баланса Российской Федерации в январе — феврале 2023 года составил $12,9 млрд», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что показатели снизились на 65,9% по сравнению с данными за аналогичный период 2022 года.
Кроме того, в Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 3 марта составили $578,4 млрд.