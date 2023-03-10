Международные резервы России на 3 марта составили $578,4 млрд

Международные резервы России по состоянию на 3 марта составили $578,4 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Объём международных резервов по состоянию на 3 марта составил $578,4 млрд, сократившись за неделю на $2,3 млрд, или на 0,4%», — говорится в заявлении.

Уточняется, что изменения произошли под воздействием отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций.