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ММК не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

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Акционеры группы «Магнитогорский металлургический комбинат» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.
ММК не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года
  • РИА Новости

«ГОСА было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям по результатам работы за 2022 год», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что утверждено распределение прибыли ММК за 2022 год по рекомендации Совета директоров компании.

Ранее сообщалось, что Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды в 565 млрд рублей.

В конце марта первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что кабмин предлагает снять ограничения на выплату дивидендов для некоторых инвесторов.

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