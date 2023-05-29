ММК не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Акционеры группы «Магнитогорский металлургический комбинат» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

«ГОСА было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям по результатам работы за 2022 год», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что утверждено распределение прибыли ММК за 2022 год по рекомендации Совета директоров компании.

Ранее сообщалось, что Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды в 565 млрд рублей.

В конце марта первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что кабмин предлагает снять ограничения на выплату дивидендов для некоторых инвесторов.