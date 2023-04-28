Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год

Совет директоров «Норникеля» выпустил рекомендацию годовому собранию акционеров компании не осуществлять выплату дивидендов по итогам 2022 года.

Об этом говорится в сообщении «Норникеля».

Акционеры компании проведут годовое собрание 6 июня в заочной форме.

В компании объяснили, что на финансовые итоги компании оказали отрицательное влияние повысившиеся геополитические риски, также это создало новые вызовы для операционной и сбытовой деятельности «Норникеля» и для успешного выполнения ряда стратегических проектов.

Кроме того, в компании ожидают, что налоговая нагрузка возрастёт, а стоимость обслуживания долгового портфеля в 2023 году повысится.

Ранее сообщалось, что Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды в 565 млрд рублей.

В конце марта первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что кабмин предлагает снять ограничения на выплату дивидендов для некоторых инвесторов.