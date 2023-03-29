Белоусов: кабмин предлагает снять ограничения на выплату дивидендов для ряда инвесторов

Короткая ссылка
Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что кабмин предлагает снять ограничения на выплату дивидендов для некоторых инвесторов.
Белоусов: кабмин предлагает снять ограничения на выплату дивидендов для ряда инвесторов
  • РИА Новости

«Прорабатываем меры по снятию ограничений для инвесторов, которые вложили деньги в российскую экономику уже после введения санкций... Такие инвесторы есть, и для них было бы справедливо снять ограничения», — цитирует ТАСС Белоусова.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить