Белоусов: кабмин предлагает снять ограничения на выплату дивидендов для ряда инвесторов

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что кабмин предлагает снять ограничения на выплату дивидендов для некоторых инвесторов.

«Прорабатываем меры по снятию ограничений для инвесторов, которые вложили деньги в российскую экономику уже после введения санкций... Такие инвесторы есть, и для них было бы справедливо снять ограничения», — цитирует ТАСС Белоусова.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.