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В Красноярске ребёнок выжил после падения с восьмого этажа

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В Красноярске пятилетний ребёнок выжил, выпав из окна восьмого этажа, сообщает ГУ МВД по региону.
В Красноярске ребёнок выжил после падения с восьмого этажа
  • РИА Новости

«Сотрудники МУ МВД России «Красноярское» устанавливают обстоятельства падения ребёнка из окна с восьмого этажа жилого дома в микрорайоне Солнечный», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребёнок с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Согласно предварительным данным, мать ребёнка ушла из дома по делам и оставила его без присмотра.

Ранее сообщалось, что в Москве двухлетняя девочка выпала из окна на девятом этаже.

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