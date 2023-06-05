В Красноярске ребёнок выжил после падения с восьмого этажа

В Красноярске пятилетний ребёнок выжил, выпав из окна восьмого этажа, сообщает ГУ МВД по региону.

«Сотрудники МУ МВД России «Красноярское» устанавливают обстоятельства падения ребёнка из окна с восьмого этажа жилого дома в микрорайоне Солнечный», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребёнок с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Согласно предварительным данным, мать ребёнка ушла из дома по делам и оставила его без присмотра.

Ранее сообщалось, что в Москве двухлетняя девочка выпала из окна на девятом этаже.