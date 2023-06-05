В Красноярске ребёнок выжил после падения с восьмого этажа
- РИА Новости
«Сотрудники МУ МВД России «Красноярское» устанавливают обстоятельства падения ребёнка из окна с восьмого этажа жилого дома в микрорайоне Солнечный», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ребёнок с травмами различной степени тяжести госпитализирован.
Согласно предварительным данным, мать ребёнка ушла из дома по делам и оставила его без присмотра.
Ранее сообщалось, что в Москве двухлетняя девочка выпала из окна на девятом этаже.