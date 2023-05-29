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В Ачинске упавшего с пятого этажа ребёнка госпитализировали

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В Ачинске (Хакасия) четырёхлетний мальчик выжил после падения из окна пятого этажа.
В Ачинске упавшего с пятого этажа ребёнка госпитализировали
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на СУ СК России по Красноярскому краю и республике.

Как уточняется, инцидент произошёл, когда семья ребёнка была дома. Мать укладывала сына спать и уснула, отец находился в другой комнате. Оставшись без присмотра взрослых, ребёнок залез на подоконник, открыл окно и начал выбрасывать игрушки. В какой-то момент он не удержался и выпал сам.

Мальчик был экстренно госпитализирован, о его состоянии не сообщается. 11-месячного брата пострадавшего изъяли из семьи.

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве двухлетняя девочка выпала из окна на девятом этаже.

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