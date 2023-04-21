На северо-западе Москвы двухлетний ребёнок выжил, выпав из окна девятого этажа

На северо-западе Москвы двухлетняя девочка выжила, упав из окна на девятом этаже.

«Вечером 20 апреля из окна 9-го этажа жилого дома в третьем Митинском переулке выпала малолетняя девочка 2021 года рождения. Ребёнок жив. Девочка доставлена в больницу», — говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

В момент инцидента в квартире находилась мать ребёнка.

В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещении, где открыто окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребёнок может его самостоятельно открыть.

В декабре прошлого года пожилая женщина выпала из окна девятого этажа в сугроб и выжила.