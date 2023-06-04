Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин дал ряд поручений после атаки беспилотников на Москву

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин после атаки беспилотников на Москву дал ряд указаний как глава государства и Верховный главнокомандующий, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Путин дал ряд поручений после атаки беспилотников на Москву
  • РИА Новости

Он отметил, что глава государства получал доклады от Минобороны, МЧС и глав регионов с учётом обновления информации.

«Потом были соответствующие указания главы государства, приказы Верховного главнокомандующего и так далее», — рассказал Песков.

По его словам, Путин уделяет теме спецоперации на Украине столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему, чтобы вести общее руководство.

Песков также отметил, что Путин открыт к любым контактам для достижения целей России иными средствами, чем спецоперация, но Запад пока не оставляет иного выхода.

Так, например, секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что двери Киева для переговоров с Москвой закрыты «достаточно прочно».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить