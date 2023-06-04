Путин дал ряд поручений после атаки беспилотников на Москву

Президент России Владимир Путин после атаки беспилотников на Москву дал ряд указаний как глава государства и Верховный главнокомандующий, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что глава государства получал доклады от Минобороны, МЧС и глав регионов с учётом обновления информации.

«Потом были соответствующие указания главы государства, приказы Верховного главнокомандующего и так далее», — рассказал Песков.

По его словам, Путин уделяет теме спецоперации на Украине столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему, чтобы вести общее руководство.

Песков также отметил, что Путин открыт к любым контактам для достижения целей России иными средствами, чем спецоперация, но Запад пока не оставляет иного выхода.

Так, например, секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что двери Киева для переговоров с Москвой закрыты «достаточно прочно».