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Депутат Шеремет назвал слова главы Минобороны Британии о Крыме фантазиями и слепотой

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет подчеркнул, что слова главы Министерства обороны Великобритании Бена Уоллеса о Крыме являются фантазиями и политической слепотой.
Депутат Шеремет назвал слова главы Минобороны Британии о Крыме фантазиями и слепотой
  • РИА Новости

Ранее Уоллес высказал мнение, что ВСУ в этом году смогут захватить Крым, если у России иссякнут военные возможности.

«Его мнение не более чем фантазия и политическая слепота», — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.

Депутат посоветовал Уоллесу заниматься внутренними проблемами британского общества, а не комментировать ситуацию с Крымом.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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