Глава Минобороны Британии Уоллес предположил, что Украина может захватить Крым в этом году

Глава британского Минобороны Бен Уоллес высказал мнение, что ВСУ в этом году смогут захватить Крым, если у России иссякнут военные возможности.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как говорится в статье, по мнению Уоллеса, «существует реальная возможность» этого.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.