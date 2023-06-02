Глава Минобороны Британии Уоллес предположил, что Украина может захватить Крым в этом году
- AP
Об этом сообщает The Washington Post.
Как говорится в статье, по мнению Уоллеса, «существует реальная возможность» этого.
В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.