Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава Минобороны Британии Уоллес предположил, что Украина может захватить Крым в этом году

Короткая ссылка
Глава британского Минобороны Бен Уоллес высказал мнение, что ВСУ в этом году смогут захватить Крым, если у России иссякнут военные возможности.
Глава Минобороны Британии Уоллес предположил, что Украина может захватить Крым в этом году
  • AP

Об этом сообщает The Washington Post.

Как говорится в статье, по мнению Уоллеса, «существует реальная возможность» этого.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить