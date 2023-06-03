Гладков: в Белгороде повреждено уличное освещение из-за работы ПВО

В Белгороде в результате работы ПВО повреждено уличное освещение.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде, предварительно в результате работы ПВО, зафиксированы повреждения уличного освещения в районе велодорожки в Сосновке», — написал он в Telegram.

Также Гладков сообщил, что три человека погибли, ещё семь получили ранения, по уточнённым данным, при обстреле села Соболевка 2 июня.

2 июня украинская армия из «Града» обстреляла частный сектор села Соболевка, которое находится в Валуйском городском округе.