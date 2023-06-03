Губернатор Белгородской области: три человека погибли при обстреле Соболевки 2 июня
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Погибли три человека — двое мужчин скончались на месте от полученных травм, ещё одна женщина с осколочным проникающим ранением передней брюшной стенки и грудной клетки скончалась в машине скорой помощи», — написал он в Telegram.
Гладков рассказал, что ещё семь человек получили ранения различной степени тяжести, шестеро из них госпитализированы.
Также были повреждены газопровод и линия электропередачи.
Ранее сообщалось о двух погибших.
2 июня украинская армия из «Града» обстреляла частный сектор села Соболевка, которое находится в Валуйском городском округе.