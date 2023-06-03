Губернатор Белгородской области: три человека погибли при обстреле Соболевки 2 июня

Три человека погибли, ещё семь получили ранения, по уточнённым данным, при обстреле села Соболевка 2 июня.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Погибли три человека — двое мужчин скончались на месте от полученных травм, ещё одна женщина с осколочным проникающим ранением передней брюшной стенки и грудной клетки скончалась в машине скорой помощи», — написал он в Telegram.

Гладков рассказал, что ещё семь человек получили ранения различной степени тяжести, шестеро из них госпитализированы.

Также были повреждены газопровод и линия электропередачи.

Ранее сообщалось о двух погибших.

2 июня украинская армия из «Града» обстреляла частный сектор села Соболевка, которое находится в Валуйском городском округе.