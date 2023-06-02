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Боевики ВСУ обстреляли из «Града» село в Белгородской области, два человека погибли

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Украинская армия из «Града» обстреляла частный сектор села Соболевка, которое находится в Валуйском городском округе Белгородской области. По предварительным данным, два человека погибли, они находились во дворах своих домов.
Боевики ВСУ обстреляли из «Града» село в Белгородской области, два человека погибли
  • РИА Новости

«От полученных травм они скончались на месте», — написал в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

Также пострадали шесть человек, среди них есть двое детей. Все они доставлены в больницу.

«У двоих мужчин множественные осколочные ранения, один из них в тяжёлом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. У женщин осколочные ранения нижних конечностей, состояние обеих удовлетворительное», — сообщил глава области.

Кроме того, у 13-летнего мальчика закрытый перелом левого плеча, у девочки 11 лет осколочное ранение глаза.

Из-за прямого попадания снаряда загорелись хозпостройка и гараж в двух частных домах. Пожарные расчёты уже приступили к тушению.

Губернатор ранее сообщил, что жителей Шебекина будут размещать в студенческих общежитиях Белгорода.

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