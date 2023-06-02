Гладков: жителей Шебекина разместят в студенческих общежитиях Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей Шебекина будут размещать в студенческих общежитиях города.

Его слова передаёт РИА Новости.

«Такая стеснённость... надо разводить потоки. Решение принято... В студенческие общежития проводим размещения. Задача до конца этого дня», — сообщил Гладков.

Он добавил, что в Белгород и Старый Оскол прибыли более 2,5 тыс. жителей Шебекина.

Гладков также заявил, что количество пострадавших при обстреле Шебекина 1 июня, ставшем самым массированным с начала обстрелов региона, выросло до 16.

По его словам, десять промышленных предприятий получили повреждения в ходе обстрелов города Шебекино.