Гладков: жителей Шебекина разместят в студенческих общежитиях Белгорода
- РИА Новости
Его слова передаёт РИА Новости.
«Такая стеснённость... надо разводить потоки. Решение принято... В студенческие общежития проводим размещения. Задача до конца этого дня», — сообщил Гладков.
Он добавил, что в Белгород и Старый Оскол прибыли более 2,5 тыс. жителей Шебекина.
Гладков также заявил, что количество пострадавших при обстреле Шебекина 1 июня, ставшем самым массированным с начала обстрелов региона, выросло до 16.
По его словам, десять промышленных предприятий получили повреждения в ходе обстрелов города Шебекино.