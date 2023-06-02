Губернатор Гладков: число пострадавших при обстреле Шебекино 1 июня выросло до 16
- РИА Новости
«К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось ещё четыре человека», — написал он в своём Telegram-канале.
Гладков добавил, что всех пострадавших доставили в городскую больницу.
Ранее губернатор сообщил, что более 850 прилётов снарядов зафиксировали за 1 июня в Шебекинском городском округе.
Он также заявил, что две женщины погибли в результате обстрела со стороны ВСУ.
Глава администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов заявил, что власти организуют доставку воды и медикаментов для оставшихся в обстреливаемом Шебекино.