Губернатор Гладков: число пострадавших при обстреле Шебекино 1 июня выросло до 16

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что количество пострадавших при обстреле Шебекино 1 июня выросло до 16.

«К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось ещё четыре человека», — написал он в своём Telegram-канале.

Гладков добавил, что всех пострадавших доставили в городскую больницу.

Ранее губернатор сообщил, что более 850 прилётов снарядов зафиксировали за 1 июня в Шебекинском городском округе.

Он также заявил, что две женщины погибли в результате обстрела со стороны ВСУ.

Глава администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов заявил, что власти организуют доставку воды и медикаментов для оставшихся в обстреливаемом Шебекино.