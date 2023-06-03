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Сенатор Шейкин призвал россиян проверить свои iPhone на наличие вирусов

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Член конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин рекомендовал россиянам проверить свои iPhone на наличие вирусов.
Сенатор Шейкин призвал россиян проверить свои iPhone на наличие вирусов
  • Gettyimages.ru

Шейкин напомнил о появившихся данных об умышленном заражении устройств Apple.

«В связи с этим призываю всех проверить свои iPhone на предмет заражения вирусом, наши отечественные компании оперативно разработали специальные программы, позволяющие узнать, уходит ли информация с ваших устройств в руки мошенников», — цитирует его РИА Новости.

Ранее ФСБ сообщила, что раскрыла разведоперацию спецслужб США, которые вели слежку через тысячи смартфонов Apple.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что десятки смартфонов iPhone сотрудников компании оказались заражены шпионской программой.

В Apple Inc. опровергли информацию ФСБ России о шпионском ПО на гаджетах компании для слежки за российскими пользователями в интересах американских спецслужб.

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