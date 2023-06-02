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В «Лаборатории Касперского» разработали утилиту для ПК для проверки iPhone на вирусы

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Специалисты «Лаборатории Касперского» разработали утилиту для ПК на ОС Windows, Linux и macOS для проверки iPhone на вредоносное ПО, о котором сообщалось ранее.
В «Лаборатории Касперского» разработали утилиту для ПК для проверки iPhone на вирусы
  • Gettyimages.ru

«Мы разработали специальную утилиту triangle_check для автоматического поиска следов заражения. Для проверки с помощью этой утилиты на ОС Windows и Linux достаточно скачать бинарную сборку, а на macOS её можно установить как Python-пакет», — приводит сообщение РИА Новости.

В лаборатории пояснили, что для проверки устройства необходимо будет создать его резервную копию. Установка упомянутого Python-пакета — универсальный способ.

Отмечается, что в случае выявления каких-то индикаторов компрометации утилита выводит результат «DETECTED».

Ранее ФСБ сообщила, что раскрыла разведоперацию спецслужб США, которые вели слежку через тысячи смартфонов Apple.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что десятки смартфонов iPhone сотрудников компании оказались заражены шпионской программой.

В Apple Inc. опровергли информацию ФСБ России о шпионском ПО на гаджетах компании для слежки за российскими пользователями в интересах американских спецслужб.

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