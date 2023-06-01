Смартфоны iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского» были заражены шпионской программой

В «Лаборатории Касперского» заявили, что десятки смартфонов iPhone сотрудников компании оказались заражены шпионской программой.

«Экспертами нашей компании была обнаружена крайне сложная, профессиональная целевая кибератака с использованием мобильных устройств производства Apple. Целью атаки было незаметное внедрение шпионского модуля в iPhone сотрудников компании — как топ-менеджмента, так и руководителей среднего звена», — написал CEO Евгений Касперский в статье на сайте компании.

Шпионское ПО получило название Triangulation. Несколько десятков iPhone сотрудников «Лаборатории» оказались заражены им.

Ранее ФСБ раскрыла разведоперацию спецслужб США, которые вели слежку через тысячи смартфонов Apple.