Смартфоны iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского» были заражены шпионской программой
- РИА Новости
«Экспертами нашей компании была обнаружена крайне сложная, профессиональная целевая кибератака с использованием мобильных устройств производства Apple. Целью атаки было незаметное внедрение шпионского модуля в iPhone сотрудников компании — как топ-менеджмента, так и руководителей среднего звена», — написал CEO Евгений Касперский в статье на сайте компании.
Шпионское ПО получило название Triangulation. Несколько десятков iPhone сотрудников «Лаборатории» оказались заражены им.
Ранее ФСБ раскрыла разведоперацию спецслужб США, которые вели слежку через тысячи смартфонов Apple.