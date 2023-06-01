Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Смартфоны iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского» были заражены шпионской программой

Короткая ссылка
В «Лаборатории Касперского» заявили, что десятки смартфонов iPhone сотрудников компании оказались заражены шпионской программой.
Смартфоны iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского» были заражены шпионской программой
  • РИА Новости

«Экспертами нашей компании была обнаружена крайне сложная, профессиональная целевая кибератака с использованием мобильных устройств производства Apple. Целью атаки было незаметное внедрение шпионского модуля в iPhone сотрудников компании — как топ-менеджмента, так и руководителей среднего звена», — написал CEO Евгений Касперский в статье на сайте компании.

Шпионское ПО получило название Triangulation. Несколько десятков iPhone сотрудников «Лаборатории» оказались заражены им.

Ранее ФСБ раскрыла разведоперацию спецслужб США, которые вели слежку через тысячи смартфонов Apple.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить