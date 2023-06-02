Водители такси в России с 1 сентября не смогут работать более 12 часов в сутки

Водители такси с 1 сентября 2023 года не смогут работать более 12 часов в сутки, говорится в постановлении правительства России.

«Нормальная продолжительность рабочего времени физического лица должна составлять не более 40 часов в календарную неделю. Продолжительность ежедневного рабочего времени... не должна превышать восемь часов. При суммированном учёте рабочего времени продолжительность ежедневного рабочего времени физического лица не должна превышать десять часов. Увеличение этого времени, но не более чем на два часа, допускается...» — говорится в постановлении, которое приводит РИА Новости.

Под физическим лицом понимаются граждане, занимающиеся перевозкой пассажиров и багажа на легковом такси, а увеличение рабочего времени, но не более чем на два часа, предусмотрено в целях завершения заказа водителем такси, уточняет агентство.

2 июня правительство России утвердило обновлённый перечень неисправностей, при которых запрещается пользоваться транспортом.