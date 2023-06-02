Утверждён обновлённый перечень неисправностей для запрета использования автомобиля
- РИА Новости
Об этом сообщили в МВД.
«Правительством России утверждены изменения в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», — говорится в сообщении.
Министерство отметило, что в документе детализированы требования к тормозным системам, рулевому управлению, внешним световым приборам и двигателю.
Также установлены дополнительные требования к автобусам. Например, запрещается их использование при наличии сквозной коррозии и разрушении пола в салоне.