Губернатор Нижегородской области заявил, что Прилепину придётся заново учиться ходить
- РИА Новости
«Навестил Захара. Сейчас достаточно сложный этап, ведь ему, по сути, нужно заново учиться ходить после всех операций и полученных травм», — сообщил он.
Вместе с этим Никитин отметил боевой настрой писателя и выразил уверенность в том, что тот со всем справится.
Ранее сообщалось, что Прилепин, пострадавший при попытке покушения, начал проходить реабилитацию.
В конце мая его перевели в обычную палату.