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Губернатор Нижегородской области заявил, что Прилепину придётся заново учиться ходить

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Писателю Захару Прилепину придётся заново учиться ходить после перенесённых операций, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области заявил, что Прилепину придётся заново учиться ходить
  • РИА Новости

«Навестил Захара. Сейчас достаточно сложный этап, ведь ему, по сути, нужно заново учиться ходить после всех операций и полученных травм», — сообщил он.

Вместе с этим Никитин отметил боевой настрой писателя и выразил уверенность в том, что тот со всем справится.

Ранее сообщалось, что Прилепин, пострадавший при попытке покушения, начал проходить реабилитацию.

В конце мая его перевели в обычную палату.

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