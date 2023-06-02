Губернатор Нижегородской области заявил, что Прилепину придётся заново учиться ходить

Писателю Захару Прилепину придётся заново учиться ходить после перенесённых операций, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Навестил Захара. Сейчас достаточно сложный этап, ведь ему, по сути, нужно заново учиться ходить после всех операций и полученных травм», — сообщил он.

Вместе с этим Никитин отметил боевой настрой писателя и выразил уверенность в том, что тот со всем справится.

Ранее сообщалось, что Прилепин, пострадавший при попытке покушения, начал проходить реабилитацию.

В конце мая его перевели в обычную палату.