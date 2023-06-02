Владелец Love is… отсудил 150 тысяч рублей у производителя тульских пряников

Арбитражный суд Москвы по иску владельца бренда Love is… взыскал с производителя тульских сладостей ООО «Белевский продукт» 150 тыс. рублей.

По решению суда, ещё 60 тыс. рублей и 30 тыс. рублей обязаны заплатить поставщик ООО «Торговый дом «Белочка» и ИП Валентина Пенджоян соответственно.

Как сообщает РИА Новости, эти суммы являются компенсацией за нарушение прав интеллектуальной собственности нидерландской компании Minikim Holland B.V., которой принадлежат права на комиксы Love is…

Суд установил, что ответчики производили пряники с элементами, похожими на товарные знаки истца.

Врач — диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Александра Ноев ранее рассказала, как вернуться к рабочему режиму и восстановить здоровье после нескольких дней отдыха с обильными трапезами.

Эксперт по ЗОЖ и правильному питанию, соосновательница компании по здоровому питанию BeFit и бизнес-консультант Анастасия Немцан назвала сладости и выпечку вредной едой для завтрака.