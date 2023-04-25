Специалист по ЗОЖ Немцан назвала сладости и выпечку вредной едой для завтрака

Эксперт по ЗОЖ и правильному питанию, соосновательница компании по здоровому питанию BeFit и бизнес-консультант Анастасия Немцан назвала самые вредные продукты для завтрака.

Мнение о том, что самое вредное нужно есть до полудня, — миф. Если завтракать сладостями и выпечкой, это может грозить потерей энергии в течение дня, а в худшем — привести к диабету, сообщила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

В числе других продуктов, вредящих здоровью и фигуре, Немцан назвала манную кашу, бутерброды с колбасой и сыром, сладкие питьевые йогурты и творожные массы с добавками.

«Не лучший вариант для завтрака — овсянка быстрого приготовления и мюсли. Они часто содержат добавки, улучшающие вкус, и повышающие их калорийность витамины, однако в них мало питательных веществ», — заключила она.

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