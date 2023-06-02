Порядка 400 школьников из Мариуполя проведут «Петербургские каникулы» в лагере «Дружных»

Детский оздоровительный комплекс «Дружных» в Санкт-Петербурге 4 июня примет первую смену школьников из Мариуполя на отдых, сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.

«Первую смену отдыхающих в числе 400 школьников разного возраста и 20 сопровождающих педагогов лагерь примет 4 июня. Им предстоит провести в Петербурге две недели», — говорится в сообщении.

Для детей в оздоровительном комплексе организовали пять двухнедельных смен, в которых предусмотрены экскурсии, клубы по интересам, занятия творчеством, спортивные соревнования, квесты и образовательные программы.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее анонсировал праздник выпускников «Алые паруса» в Мариуполе на берегу Азовского моря.

По его словам, поучаствовать в мероприятии смогут отличники, спортсмены и другие ученики с высокими достижениями.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2022 году участвовали около 1,2 млн человек.