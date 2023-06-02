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Опрос: каждый третий россиянин считает, что лучший антистресс — бассейн в офисе

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Согласно результатам опроса платформы «Авито Работа», большинство респондентов считают, что спорт на работе может помочь справиться с прокрастинацией.
Опрос: каждый третий россиянин считает, что лучший антистресс — бассейн в офисе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИАМО.

Так, каждый третий респондент (33%) признался, что откладывает решение задач «на потом», когда находится в состоянии стресса.

По мнению большинства респондентов, уменьшить уровень стресса и повысить работоспособность помогло бы наличие спортсекций (68%) в офисном здании.

При этом самым популярным видом спорта оказалось плавание — 40% опрошенных хотели бы посещать бассейн после работы.

Между тем 19% опрошенных предпочли бы заниматься на тренажёрах, а 9% — единоборствами после рабочего дня.

Как ранее сообщил телеканал «Москва 24», из исследования сервиса «Авито Услуги» следует, что большинство москвичей (56%) не любят заниматься работами в саду или огороде.

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