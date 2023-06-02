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Глава Минпросвещения Кравцов: учебник по истории дополнят после окончания спецоперации

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Школьный учебник истории с разделом про специальную военную операцию будет дополнен после окончания конфликта.
Глава Минпросвещения Кравцов: учебник по истории дополнят после окончания спецоперации
  • РИА Новости

Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Конечно, о причинах начала специальной военной операции, цели специальной военной операции, денацификация, демилитаризация... Как только мы победим, эти разделы тоже будут дополнены в учебнике истории», — приводит ТАСС его слова в интервью Первому каналу.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова высказала идею разработать единый школьный учебник для стран бывшего СССР об истории Великой Отечественной войны и рассмотреть возможность включить его в школьные программы государств — участников СНГ.

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