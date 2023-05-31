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В России предложили создать учебник для стран бывшего СССР об истории Великой Отечественной войны

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Виктория Пенькова
Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова высказала идею разработать единый школьный учебник для стран бывшего СССР об истории Великой Отечественной войны и рассмотреть возможность включить его в школьные программы государств — участников СНГ. Обращение депутата, содержащее детали инициативы, к вице-премьеру Алексею Оверчуку оказалось в распоряжении RT.
В России предложили создать учебник для стран бывшего СССР об истории Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Как отметила Лантратова, сегодня против России ведётся информационная кампания, одним из приёмов которой является распространение ложных сведений о Великой Отечественной войне.

«Если людям старшего поколения эти действия по конструированию новой исторической памяти, пересмотру итогов Великой Отечественной войны представляются недопустимыми, абсурдными, не имеющими ничего общего с серьёзной исторической наукой, то дети и подростки ложные факты и вбросы очень быстро усваивают. Кроме того, во многих странах бывшего СССР молодёжь, к сожалению, уже склонна больше доверять историческим «фейкам», — подчеркнула она.

Вместе с тем депутат заметила, что практически во всех странах бывшего Советского Союза пока ещё достаточно сильна реальная историческая память о войне. Об этом свидетельствуют, например, ежегодное проведение парадов Победы, организация «Бессмертных полков».

«Победа в Великой Отечественной войне — то, что нас сегодня объединяет, несмотря на имеющиеся разногласия... Хотя необходимо отметить, что значимость этого события на постсоветском пространстве под влиянием внешних сил, в особенности для подрастающих детей и молодёжи, к сожалению, с каждым годом уменьшается», — добавила Лантратова.

В связи с этим она предложила Оверчуку инициировать создание межгосударственной комиссии по разработке единого школьного учебника для стран бывшего СССР об истории Великой Отечественной войны под условным названием «Победа в Великой Отечественной войне: одна на всех», а также включить его в школьные программы государств — участников СНГ.

«Такой проект окажет противодействие попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны... Готова принять самое активное всестороннее участие в реализации данного проекта», — резюмировала политик.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук, профессор МГИМО Михаил Мягков заявил, что считает важным воспитывать современное молодое поколение в патриотическом духе, культивировать в молодых людях и девушках желание защищать свою Родину и семью. 

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