В России предложили создать учебник для стран бывшего СССР об истории Великой Отечественной войны

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова высказала идею разработать единый школьный учебник для стран бывшего СССР об истории Великой Отечественной войны и рассмотреть возможность включить его в школьные программы государств — участников СНГ. Обращение депутата, содержащее детали инициативы, к вице-премьеру Алексею Оверчуку оказалось в распоряжении RT.

Как отметила Лантратова, сегодня против России ведётся информационная кампания, одним из приёмов которой является распространение ложных сведений о Великой Отечественной войне.

«Если людям старшего поколения эти действия по конструированию новой исторической памяти, пересмотру итогов Великой Отечественной войны представляются недопустимыми, абсурдными, не имеющими ничего общего с серьёзной исторической наукой, то дети и подростки ложные факты и вбросы очень быстро усваивают. Кроме того, во многих странах бывшего СССР молодёжь, к сожалению, уже склонна больше доверять историческим «фейкам», — подчеркнула она.

Вместе с тем депутат заметила, что практически во всех странах бывшего Советского Союза пока ещё достаточно сильна реальная историческая память о войне. Об этом свидетельствуют, например, ежегодное проведение парадов Победы, организация «Бессмертных полков».

«Победа в Великой Отечественной войне — то, что нас сегодня объединяет, несмотря на имеющиеся разногласия... Хотя необходимо отметить, что значимость этого события на постсоветском пространстве под влиянием внешних сил, в особенности для подрастающих детей и молодёжи, к сожалению, с каждым годом уменьшается», — добавила Лантратова.

В связи с этим она предложила Оверчуку инициировать создание межгосударственной комиссии по разработке единого школьного учебника для стран бывшего СССР об истории Великой Отечественной войны под условным названием «Победа в Великой Отечественной войне: одна на всех», а также включить его в школьные программы государств — участников СНГ.

«Такой проект окажет противодействие попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны... Готова принять самое активное всестороннее участие в реализации данного проекта», — резюмировала политик.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук, профессор МГИМО Михаил Мягков заявил, что считает важным воспитывать современное молодое поколение в патриотическом духе, культивировать в молодых людях и девушках желание защищать свою Родину и семью.